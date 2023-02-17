Пропажа банкира напугала финансистов в Китае

Bloomberg: пропажа финансиста вызывала опасения о новой волне давления на китайский бизнес

Один из крупнейших инвесторов в технологический сектор Китая финансист Бао Фань пропал и не выходит на связь два дня, сообщает Bloomberg. Это вызывало опасения в бизнес-элитах страны, что власти активизируют давление на предпринимателей.

Представители инвестбанка China Renaissance Holding, который возглавляет Бао Фань, заявили, что не могут связаться с бизнесменом с 16 февраля. Семье финансиста сообщили, что он помогает властям с неким расследованием, связанным с его компаниями. На фоне информации о пропаже бизнесмена стоимость акций China Renaissance Holding упали на 28 процентов.

При этом остается неясным, является ли это свидетельством новой волны расследований против крупного бизнеса в КНР, которые взбудоражили китайских предпринимателей в 2021 году, указывает агентство. Тогда власти Китая начали массово проверять финансовый сектор на нарушение антикоррупционного законодательства, а десятки чиновников были уволены.

«Если за исчезновением такого крупного банкира как Бао Фань стоит правительство, они должны были подумать о последствиях своих действий для общественности. Регуляторы должны действовать осторожно, ведь частные инвесторы в Китае уже на взводе», — заявил профессор Калифорнийского университета Виктор Ши.

До 2005 года Фань работал банкиром в Morgan Stanley и Credit Suisse Group, а затем основал собственную инвесткомпанию в КНР. Он инвестировал и способствовал выходу на биржу 574 технологических компаний страны, тесно сотрудничал с Alibaba Group и Tencent Holdings. Согласно последнему промежуточному отчету, на конец июня 2022 года у China Renaissance Holding под управлением находились средства на сумму 48,6 миллиарда юаней (около 7,1 миллиарда долларов).

Одним из последних скандалов с китайскими миллиардерами стала потеря бизнесменом и основателем Alibaba Group Джеком Ма контроля над его финтех-компанией Ant Group под давлением властей страны в января 2023 года. Однако конфликт между руководством КНР и Ма начался раньше — в 2020 году, когда Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая. Он обвинял госбанки в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. Вскоре после этого, как писали СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение в последний момент приостановить первичное публичное размещение акций (IPO) Ant Group.

