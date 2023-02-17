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15:00, 17 февраля 2023Культура

Врач рассказал об особенностях заболевания Брюса Уиллиса

Врач-дементолог Аникина: заболевание Брюса Уиллиса мешает выражать мысли
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В последние годы случаи диагностированной у Брюса Уиллиса лобно-височной деменции участились, сообщила врач-невролог, дементолог Марина Аникина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала подробности о данном заболевании, а также о том, как оно влияет на продолжительность жизни.

Ранее семья Брюса Уиллиса выступила с заявлением о том, что у актера диагностирована лобно-височная деменция и болезнь прогрессирует.

Если раньше, 10 лет назад, говорили, что лобно-височная деменция — это орфанное заболевание, то есть редкое, сейчас этих пациентов в моей практике стало очень много

Марина Аникинаврач-дементолог

По сравнению с болезнью Альцгеймера лобно-височная деменция развивается в более молодом возрасте, отметила врач. «Это трагично. Возраст — 62, 60, 55 лет, а человек не может выразить, например, что ему надо выйти в туалет, он начинает как-то дергаться, и родственники по косвенному такому признаку понимают, что ему надо», — поделилась Аникина.

Симптомы

Есть несколько подтипов лобно-височной дегенерации, рассказала специалист. Сначала пациент понимает обращенную к нему речь, но не может правильно формулировать мысли и говорить — запинается, делает большие паузы, искажает ударения. Постепенно ситуация ухудшается. Вторая часть симптоматики, которая может развиваться — это непонимание обращенной речи, использование парафазии (близких по звучанию, но неправильных по смыслу слов, например, осел и оса). Также восприятие речи может становиться мозаичным — сохраняться только через зрение или через слух.

Конечно, если мы говорим про актера, такому человеку очень сложно общаться, учить тексты

Марина Аникинаврач-дементолог

По словам невролога, при деменции у пациентов наблюдаются проблемы в двух и более когнитивных сферах. Первая — речь, а наряду с ней развиваются, например, нарушения зрительно-пространственной функции. «Эти нарушения могут выражаться по-разному. Счет — для нас тоже зрительно-пространственная функция. Если вспомнить счеты, мы откладываем вправо, влево, десятки, единицы. Это чтение часов, то есть распознавание времени, это ориентация в пространстве, способность водить автомобиль, способность вывернуть какую-то вещь, правильно ее надеть», — перечислила Аникина.

Также болезнь может сопровождаться нарушением внимания, памяти, практической деятельности — может страдать создание алгоритмов, узнавание предметов, добавила собеседница «Ленты.ру».

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Продолжительность жизни

Само заболевание, по словам врача, не накладывает прямые риски сокращения продолжительности жизни. Однако они возрастают, так как человек не может самостоятельно себя обслуживать и объяснить, что у него что-то болит или он испытывает дискомфорт.

Невролог также привела в пример исследование о пациентах, которые получили стойкое речевое нарушение в результате инсульта. «Пациенты с тяжелой афазией часто погибают в первый год жизни из-за развития эмоциональных расстройств. Это момент острого стресса, ты не можешь больше коммуницировать с обществом, тебе настолько тяжело и сложно, что тяжелые формы депрессии приводят к изменению формы метаболизма, иммунного статуса, и такие люди чаще подвержены тяжелым инфекциям», — поделилась специалист.

Ранее бывшая жена Брюса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».

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Екатерина Смирная
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