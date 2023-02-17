Врач рассказал об особенностях заболевания Брюса Уиллиса

Врач-дементолог Аникина: заболевание Брюса Уиллиса мешает выражать мысли

В последние годы случаи диагностированной у Брюса Уиллиса лобно-височной деменции участились, сообщила врач-невролог, дементолог Марина Аникина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала подробности о данном заболевании, а также о том, как оно влияет на продолжительность жизни.

Ранее семья Брюса Уиллиса выступила с заявлением о том, что у актера диагностирована лобно-височная деменция и болезнь прогрессирует.

Если раньше, 10 лет назад, говорили, что лобно-височная деменция — это орфанное заболевание, то есть редкое, сейчас этих пациентов в моей практике стало очень много Марина Аникина врач-дементолог

По сравнению с болезнью Альцгеймера лобно-височная деменция развивается в более молодом возрасте, отметила врач. «Это трагично. Возраст — 62, 60, 55 лет, а человек не может выразить, например, что ему надо выйти в туалет, он начинает как-то дергаться, и родственники по косвенному такому признаку понимают, что ему надо», — поделилась Аникина.

Симптомы

Есть несколько подтипов лобно-височной дегенерации, рассказала специалист. Сначала пациент понимает обращенную к нему речь, но не может правильно формулировать мысли и говорить — запинается, делает большие паузы, искажает ударения. Постепенно ситуация ухудшается. Вторая часть симптоматики, которая может развиваться — это непонимание обращенной речи, использование парафазии (близких по звучанию, но неправильных по смыслу слов, например, осел и оса). Также восприятие речи может становиться мозаичным — сохраняться только через зрение или через слух.

Конечно, если мы говорим про актера, такому человеку очень сложно общаться, учить тексты Марина Аникина врач-дементолог

По словам невролога, при деменции у пациентов наблюдаются проблемы в двух и более когнитивных сферах. Первая — речь, а наряду с ней развиваются, например, нарушения зрительно-пространственной функции. «Эти нарушения могут выражаться по-разному. Счет — для нас тоже зрительно-пространственная функция. Если вспомнить счеты, мы откладываем вправо, влево, десятки, единицы. Это чтение часов, то есть распознавание времени, это ориентация в пространстве, способность водить автомобиль, способность вывернуть какую-то вещь, правильно ее надеть», — перечислила Аникина.

Также болезнь может сопровождаться нарушением внимания, памяти, практической деятельности — может страдать создание алгоритмов, узнавание предметов, добавила собеседница «Ленты.ру».

Продолжительность жизни

Само заболевание, по словам врача, не накладывает прямые риски сокращения продолжительности жизни. Однако они возрастают, так как человек не может самостоятельно себя обслуживать и объяснить, что у него что-то болит или он испытывает дискомфорт.

Невролог также привела в пример исследование о пациентах, которые получили стойкое речевое нарушение в результате инсульта. «Пациенты с тяжелой афазией часто погибают в первый год жизни из-за развития эмоциональных расстройств. Это момент острого стресса, ты не можешь больше коммуницировать с обществом, тебе настолько тяжело и сложно, что тяжелые формы депрессии приводят к изменению формы метаболизма, иммунного статуса, и такие люди чаще подвержены тяжелым инфекциям», — поделилась специалист.

Ранее бывшая жена Брюса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».