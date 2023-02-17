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06:15, 18 февраля 2023Мир

Врач-дементолог высказалась о состоянии здоровья Байдена

Врач-дементолог Аникина заявила о схожести состояния здоровья Байдена и Рейгана

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лечащий врач президента США Джо Байдена, говоря в своем заключении о здоровье американского лидера, аккуратно обошел стороной болезнь Альцгеймера и другие деменции, обратила внимание врач-невролог, дементолог Марина Аникина. В беседе с «Лентой.ру» она допустила наличие у главы США данного расстройства.

Ранее врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер не страдает от «церебральных или других неврологических расстройств, таких как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз». По его словам, здоровье Байдена позволяет ему успешно исполнять свои обязанности на посту президента.

«Во-первых, насколько корректно заявление доктора, который наблюдает пациента с признаками расстройства ориентации в пространстве, времени, памяти и других изменений, в том числе контроля двигательных функций, о том, что его здоровье позволяет выполнять обязанности президента?» — озадачилась Аникина.

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Косвенные признаки указывают на то, что Байден действительно не страдает рассеянным склерозом, считает невролог. «Это заболевание тоже повреждает проводящие пути, отчасти кору, но оно аутоиммунное, воспалительного генеза — он слишком хорош и стар для этого заболевания. Если бы он болел, был бы хуже намного», — высказалась она.

По мнению врача, бокового склероза у президента США, судя по внешним признакам, тоже нет. «Он прекрасно ходит, кушает и даже разговаривает», — отметила специалист. Сомнительна в его случае и болезнь Паркинсона. «Есть просто общая старческая замедленность, неустойчивость, но я бы не сказала, что это Паркинсон, внешне не похоже», — уточнила Аникина.

Видеосюжеты с президентом США указывают на нарушение памяти, внимания и ориентации в пространстве, поделилась врач. Так, мы видим, что Байденом забываются важные имена и события, контекст речи, а иногда он подменяет контекст — например, когда говорит, что его старший сын Бо погиб на войне в Ираке.

Известные ролики, когда он оступается на трапе самолета и куда-то постоянно не туда ходит — это снижение контроля мозга над движениями

Марина Аникинаврач-невролог

Болезнь, безусловно, накладывает отпечаток на внешность, полагает она. И между пациентами, страдающими одними и теми же заболеваниями, есть определенная схожесть. «Есть такое понятие фенотип — как выглядит, на что похож. По фенотипу, с учетом этих признаков, это все-таки болезнь Альцгеймера. Фенотип [экс-президента США Рональда] Рейгана возьмите, они прямо похожи», — подытожила врач.

Рейган возглавлял США с 1981 по 1989 год. В августе 1994 года в возрасте 83 лет у него была обнаружена болезнь Альцгеймера. Позднее, проанализировав стенограммы президента, ученые пришли к выводу, что речь политика указывала на развивающуюся болезнь еще задолго до того, как врачи поставили окончательный диагноз.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов.

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Варвара Кошечкина
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