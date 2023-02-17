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03:32, 17 февраля 2023Мир

Врач Белого дома оценил психическое состояние Байдена

Врач Белого дома О'Коннор: Байден не страдает от склероза и неврологических расстройств
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Врач Белого дома Кевин О'Коннор оценил психическое состояние президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заключении врача по итогам ежегодного медицинского освидетельствования.

По словам медика, американский лидер не страдает от неврологических расстройств. «Чрезвычайно детальное неврологическое обследование вновь обнадежило тем, что нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз», — сообщил О'Коннор.

В документе также говорится, что в обеих стопах главы Белого дома наблюдается периферическая невропатия. Врач пояснил, что в связи с этим у американского лидера по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки. По его словам, они также объясняются артритом позвоночника и стопы,

Ранее О'Коннор заявил, что Джо Байден остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной». По его словам, глава Белого дома в состоянии успешно исполнять свои обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего.

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Марина Совина
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