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15:14, 17 февраля 2023Ценности

Решетова раскрыла подробности своей диеты

Российская модель Анастасия Решетова интересуется диетой Pegan для поддержания стройности
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла подробности своей диеты, которая помогает ей поддерживать стройную фигуру. Сторис эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость рассказала, что интересуется системой питания, разработанной американским доктором Марком Хейманом. «Диета Pegan — это гибкая система питания, построенная на персонализации», — пояснила она в публикации. По словам телезвезды, она выбрала диету не только из-за ее пользы для красоты и здоровья, но и за экологичность для планеты.

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Согласно питанию Хеймана, три четвертых части тарелки должны составлять овощи, при этом следует есть меньше кабачков, картофеля и батата. Кроме того, следует включить в рацион здоровые жиры, а именно, орехи, семечки, яйца, авокадо или рыбу, приготовленные на оливковом или кокосовом масле. В качестве гарнира лучше выбирать черный рис, киноа или гречку.

При этом порция продуктов животного происхождения, среди которых мясо и яйца, должна быть равна ладони человека. Вдобавок врач рекомендует относиться к сахару в любой форме как к случайному угощению, стараясь ограничить его потребление. Помимо этого, из меню необходимо исключить молочные продукты, заключила Решетова.

В январе Решетова также назвала секрет похудения. По ее словам, похудеть ей помогло изменение пищевых привычек. В частности, знаменитость начала придерживаться системы интервального голодания, при котором 16 часов в день худеющий отказывается от пищи, а остальные восемь часов ест как обычно.

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Карина Черных
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