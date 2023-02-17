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06:30, 17 февраля 2023Мир

В России оценили вероятность полного разрыва отношений с ЕС

Глава постпредства России Логвинов заявил о нежелании «хлопать дверью» в отношениях с ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение о полном разрыве отношений с Европейским союзом должно приниматься со всей ответственностью, угрожать подобным шагом без серьезных оснований неправильно. Об этом заявил и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в ответ на просьбу «Ленты.ру» оценить вероятность подобного развития событий.

«Хлопать дверью — не наш метод», — подчеркнул глава постпредства. В то же время он отметил, что участившееся употребление фразеологизмов вроде «красные линии» и «перейти Рубикон» указывает на то, что отношения России и Запада переживают глубокий кризис.

По словам дипломата, вводя санкции и поставляя вооружения на Украину, Евросоюз лишь усугубляет конфронтацию с Россией. «Ясно одно: ЕС — сторона конфликта, признает он это или нет», — заявил Логвинов. В то же время глава постпредства выразил нежелание проводить аналогии между российским представительством при НАТО, работа которой была приостановлена осенью 2021 года, и российской миссии при Евросоюзе. Он отметил, что российские дипломаты продолжают работать над задачами, которые им поставили руководство страны и МИД.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не планирует инициировать совместные проекты с Европейским союзом. Министр отметил, что отношения Москвы и Европы на данный момент находятся на самом низком уровне за всю историю.

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Валентина Шварцман
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