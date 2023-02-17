Республиканцы поддержали передачу США Украине истребителей F-16

Американский сенатор Макконнелл поддержал идею о поставках США Украине истребителей F-16

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею о передаче Вашингтоном Украине истребителей F-16, сообщает РИА Новости.

Рассуждая о возможности поставок Киеву военной авиации, американский сенатор отметил, что в настоящее время имеется такая необходимость. «Если бы решения принимал я, я бы сделал это», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спустя год после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в мире началась новая гонка вооружений. Издание подчеркнуло, что власти множества стран начали пересматривать свои военные доктрины, а также стали уделять значительно больше внимания запасам вооружений.

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, объяснил логику решений о поставках западной техники на Украину. По его словам, противостояние Запада и России в рамках украинского конфликта разбито на несколько этапов, выражающихся в том числе в видах поставляемого вооружения. Решение о поставке истребителей ВСУ будет принято в зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться конфликт в ближайшее время, отметил он.