Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 17 февраля 2023Мир

Республиканцы поддержали передачу США Украине истребителей F-16

Американский сенатор Макконнелл поддержал идею о поставках США Украине истребителей F-16

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею о передаче Вашингтоном Украине истребителей F-16, сообщает РИА Новости.

Рассуждая о возможности поставок Киеву военной авиации, американский сенатор отметил, что в настоящее время имеется такая необходимость. «Если бы решения принимал я, я бы сделал это», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спустя год после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в мире началась новая гонка вооружений. Издание подчеркнуло, что власти множества стран начали пересматривать свои военные доктрины, а также стали уделять значительно больше внимания запасам вооружений.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
Сегодня

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, объяснил логику решений о поставках западной техники на Украину. По его словам, противостояние Запада и России в рамках украинского конфликта разбито на несколько этапов, выражающихся в том числе в видах поставляемого вооружения. Решение о поставке истребителей ВСУ будет принято в зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться конфликт в ближайшее время, отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Спецназ в Москве задержал удерживавшего заложников мужчину
В МИД ответили на призыв Китая к России и Украине прекратить огонь
Белый дом высказался о передаче истребителей Украине
Республиканцы поддержали передачу США Украине истребителей F-16
Глава Мюнхенской конференции заявил о попытках Запада впечатлить Путина
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
Французы раскритиковали слова Макрона о невозможности победы России
В США сообщили о начале новой гонки вооружений
Небензя заявил о стремлении Польши и стран Балтии расчленить Россию
В Белоруссии сравнили с подгузниками лгавших о Минских соглашениях политиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.