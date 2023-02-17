Логику решений о поставках западной техники на Украину объяснили

Политолог Марков назвал затягивание конфликта условием поставки истребителей на Украину

Противостояние Запада и России в рамках украинского конфликта разбито на несколько этапов, выражающихся в том числе в видах поставляемого вооружения. Решение о поставке истребителей ВСУ будет принято в зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться конфликт в ближайшее время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

Первые этапы

«Все решения Запад принимает в соответствии с теми задачами, которые необходимо решить, — объяснил Марков. — Этапов было уже несколько. Первый — зимой-весной прошлого года. Тогда передавалось легкое вооружение, поскольку было представление о том, что Россия быстро возьмет контроль над территорией Украины и необходимо заранее создавать повстанческие армии».

Второй этап, по словам политолога, наступил весной-летом 2022 года, когда началась передача советских вооружений. К третьему этапу Запад пришел, когда увидел возможность для контрнаступления Украины.

«Советское оружие начало заканчиваться и начались поставки западного. В основном, это было летом прошлого года. Четвертый этап — осень-зима, когда было принято решение о поставках наступательного вооружения. В частности, танков», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Решения принимаются заранее, вовремя, просто держатся в тайне. А открытые дискуссии, которые мы слышим, звучат уже потом. Не надо питать слишком больших иллюзий насчет западной демократии Сергей Марков политолог

Заключительный этап

Решение о следующем, пятом, этапе, как считает Марков, еще не принято. Оно будет зависеть от ситуации на фронте.

«Есть две концепции, которые видит Запад. Первая предполагает, что украинская армия окажется способна совершить быстрое стратегическое наступление весной-летом. В таком случае, акцент будет сделан на наступательных вооружениях. Другой предполагает, что наступление не удастся», — считает политолог.

Это предполагает поставку таких систем вооружения, как дальнобойные ракеты, которые в длительной войне должны бить по крупным российским городам. И боевые самолеты Сергей Марков политолог

Марков объяснил, что проблема поставок истребителей в том, что это достаточно длительный процесс. — обучение пилотов занимает большое количество времени. Кроме того, существуют и логистические проблемы, в частности, вопрос аэродромов, многие из которых оказались разрушены.

«Западные самолеты более капризны к качеству аэродромов, чем, например, советские. А многие аэродромы на Украине разбиты. Именно по этой и другим причинам решение о поставке истребителей еще не принято. В любом случае, речь здесь совсем не о политической дискуссии — решение поддерживать Украину по максимуму принято уже давно», — заключил Марков.

Ранее стало известно, что договоренностей о поставке истребителей Украине нет ни с одной страной. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев больше всего заинтересован в машинах из США, Великобритании, Франции и Германии.

Украина стала требовать от Запада помощь в виде поставки танков зимой. Страны не сразу одобрили данное решение, ссылаясь на дефицит соответствующих вооружений, логистические трудности и другие проблемы. Тем не менее в конце января президент США Джо Байден заявил, что американское правительство приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Позже, 7 февраля, решение о присоединении к поставкам приняло и Министерство обороны Германии — в ФРГ пообещали, что танки Leopard 2 прибудут из Германии на Украину в конце марта 2023 года. Кроме того, о готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.