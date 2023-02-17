В США рассказали об извлеченных Китаем из конфликта на Украине уроках

Foreign Affairs: Китай извлек уроки из украинского конфликта

Китай внимательно следит за украинским конфликтом и извлекает из него уроки. Об этом рассказали обозреватели Эван Фейгенбаум и Адам Шубин из США в колонке для журнала Foreign Affairs.

«Украинский конфликт дал Пекину возможность изучить стратегию, тактику и возможности западной санкционной политики», — говорится в публикации. По словам авторов, Китай понимает, что если его отношения с Западом будут становиться хуже, то санкционное оружие может быть применено против него.

Обозреватели напомнили, что Китай всегда критиковал санкции, введенные отдельными странами, и считал их незаконным посягательством на суверенитет другого государства. «По мнению Пекина, только Совет Безопасности ООН, где Китай имеет право вето, (...) обладает законным правом вводить санкции против другого государства-члена ООН», — уточнили они.

Наблюдая за украинским кризисом, Китай также понял, какую важную роль играют коалиции, добавили Фейгенбаум и Шубин. Авторы отметили, что на фоне спецоперации на Украине США продемонстрировали сплоченность западной коалиции. «Китай может оказывать пугающее влияние на своих торговых партнеров, но у него нет коалиции», — написали они. Поэтому сейчас Пекин пытается наладить отношения со странами Европы и Азии, чтобы помешать формированию антикитайской коалиции, добавили эксперты.

Ранее американский обозреватель Тара Копп в статье для Associated Press обвинила США в использовании конфликта на Украине. По ее словам, украинский кризис преподал Вашингтону некоторые уроки, которые он может впоследствии применить при поддержке Тайваня.