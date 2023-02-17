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10:02, 17 февраля 2023Путешествия

Побывавшая в Италии россиянка раскрыла логику живущих с мамой итальянских мужчин

Автор блога «Тут вам не там»: итальянцы живут с мамами, чтобы тратить деньги на себя

Фото: Shutterstock

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Италии, рассказала о менталитете итальянских мужчин, «ценящих легкую беззаботную жизнь». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Путешественница привела в пример опыт своих подруг, у которых были отношения с итальянцами. Так, девушки пожаловались, что в Италии мужчины «живут с мамой до последнего» и не спешат со свадьбой. Блогерша подтвердила, что подобные истории не являются чем-то удивительным для итальянского общества — так, ее знакомые, которые встречаются много лет и сейчас готовятся к рождению ребенка, до сих пор не женаты.

По словам жениха россиянки, коренного итальянца, жизнь с родителями воспринимается как «жизнь в пятизвездочном отеле». «Она всегда накормит, все постирает, погладит, уберет. Большинство моих друзей живут с родителями, потому что так проще, и тратят все деньги на дорогую одежду, технику, путешествия», — раскрыл логику соотечественников партнер автора блога.

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Тем не менее россиянка отметила и очевидные плюсы итальянских мужчин. По ее мнению, итальянцы не отлынивают от домашних обязанностей, создают крепкие брачные союзы и хорошие отцы.

«Семейный подход в обычных итальянских семьях можно охарактеризовать словом "команда", где папа и мама вместе трудятся во благо семьи, во всем друг друга поддерживают и помогают», — подытожила девушка.

Ранее в феврале российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Италии, выяснила у знакомого итальянца, почему в Европе не принято снимать дома уличную обувь. По его словам, привычка имеет многовековую историю — раньше пол в домах выкладывался из камня, ходить по которому с комфортом можно было только в теплой обуви.

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Дарья Рыбак
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Побывавшая в Италии россиянка раскрыла логику живущих с мамой итальянских мужчин
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