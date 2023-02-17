Врач предупредила об опасности капельниц красоты

Терапевт Ескова: капельницы красоты без предварительных анализов могут грозить отеками

Так называемые «капельницы красоты и здоровья» могут представлять опасность для здоровья, предупредила терапевт, кардиолог Ирина Ескова. О последствиях внутривенной терапии без предварительных анализов она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, капельницы «Детокс» основаны на веществах стерофундин или реамберин, которые используются для коррекции потери внутриклеточной жидкости при интоксикациях и инфекциях. «Если изначально проблем с уровнем концентрации электролитов в крови нет, то после капельницы он может чрезмерно повыситься», — объяснила врач, добавив, что это может грозить нарушением ритма сердца, функции почек и появлением отеков.

Капельница «Золушка», продолжила она, содержит глутатион — дезинтоксикационное средство, используемое при заболеваниях печени. Глутанион плохо усваивается через капельницы и вызывает симптомы нарушения пищеварения. «При этом обещания, что после пяти капельниц с глутатионом уйдут все пятна и веснушки, — это просто блеф», — сказала она.

Опасность мультивитаминных капельниц, отметила Ескова, заключается в возможности получить переизбыток определенных веществ. Кроме того, некоторые «капельницы красоты» содержат хелатные соединения. «У такой терапии существует строгое показание — отравление солями тяжелых металлов. Если его нет, то высок риск серьезных побочных эффектов, таких как рвота, судороги, боли в мышцах, гипогликемия», — предостерегла она.

Препараты железа капельно нужно назначать только при подтвержденной тяжелой форме анемии, рассказала Ескова. «Если же у человека нормальные показатели обмена железа, после капельниц у него может развиться гемосидероз — ситуация, когда избыточное железо накапливается во внутренних органах и разрушает их», — объяснила врач.

Наконец, заключила Ескова, отдельные компоненты капельниц могут провоцировать аллергию и плохо сказываться на состоянии людей с хроническими заболеваниями почек и печени.

Ранее Ескова предупредила об опасности самостоятельной чистки сосудов. Она рассказала, что холестериновые бляшки в кровеносных сосудах нельзя вычистить уксусом, лимонным соком или капельницами.