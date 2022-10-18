Врач предупредила об опасности самостоятельной чистки сосудов

Терапевт Ирина Ескова: холестериновые бляшки нельзя вычистить капельницами или уксусом

Холестериновые бляшки из кровеносных сосудов нельзя вычистить уксусом, лимонным соком или капельницами, рассказала терапевт Ирина Ескова. Об опасности самостоятельной чистки сосудов она предупредила в беседе с «Москвой 24».

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По ее словам, жесткие бляшки нельзя растворить, не повредив при этом стенку самого сосуда. «Это не накипь в чайнике. Не рискуйте, когда предлагают чистку чудодейственными капельницами или таблетками. Так можно только ухудшить состояние», — заявила врач.

В лучшем случае бесполезными Ескова считает и народные рецепты, согласно которым от бляшек можно избавиться при помощи лимонного сока, уксуса или настоя чеснока. «Медицине известны лишь хирургические методы решения этой проблемы. Пациенту могут провести шунтирование сосуда, чтобы создать дополнительный путь в обход пораженного бляшками участка. Либо поставить в место сужения специальную конструкцию — стент», — сказала Ескова.

Для профилактики образования бляшек, продолжила врач, нужно отказаться от курения, исключить из рациона жирную, жареную еду, фастфуд, ограничить употребление легкоусвояемых углеводов, а также следить за артериальным давлением и соблюдать рекомендации врача. «Вредные привычки нарушают защитный барьер сосудов. Это приводит к накоплению в стенках артерий холестерина и развитию атеросклеротических бляшек», — заключила терапевт.

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