Терапевт подсказала способы повысить низкое давление без лекарств

Терапевт Старостина: физическая активность позволит повысить низкое давление

Низкое давление может привести к серьезным последствиям для здоровья, потому нельзя допускать его падения ниже 90 на 60, предупредила врач-терапевт Софья Старостина. В беседе с «Пятым каналом» она подсказала доступные способы избавиться от гипотонии без лекарств.

Признаками понижения артериального давления врач назвала сонливость, тошноту, рвоту, нарушение координации движений, бледность, замедление или учащение пульса и в некоторых случаях потерю сознания. Подобное состояние может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний или внутреннем кровотечении, а также о том, что человек долгое время пребывает в состоянии умственного перенапряжения или стрессе. Если приступы регулярно повторяются, не стоит оставлять их без внимания. Необходимо обратиться к врачу, который назначит терапию.

По словам Старостиной, самым действенным способом повысить давление и нормализовать его в долгосрочной перспективе является регулярная физическая активность. Даже 30 минут в день занятий спортом в спокойном темпе позволят улучшить состояние сосудов.

Также специалистка советует увеличить количество соли в рационе. В то же время, по ее словам, при помощи чашки кофе повысить низкое давление не получится — это лишь приведет к учащенному сердцебиению.

Ранее американский кардиолог Лесли Чо назвала простые способы снизить уровень холестерина в крови. Для этого, по ее словам, нужны регулярные занятия спортом.