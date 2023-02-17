Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне белорусский лидер заявил, что прилетит в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств планируют обсудить проблемы безопасности и обороны, а также вопросы экономического и политического характера.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко встретятся в Ново-Огарево.