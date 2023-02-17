Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 17 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне белорусский лидер заявил, что прилетит в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств планируют обсудить проблемы безопасности и обороны, а также вопросы экономического и политического характера.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко встретятся в Ново-Огарево.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России сменился командующий Центральным военным округом
Warner Brothers опровергла новости о работе над новым фильмом о Гарри Поттере
Врач рассказала о влиянии интимной пластики на качество жизни
В Россию придет аналог IKEA
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
Лукашенко прибыл в Москву
В России заявили о сложности определения «Тора» противником
Украина анонсировала переговоры по продлению зерновой сделки
Турции предрекли еще одно сокрушительное землетрясение
Власти собрались пополнить бюджет на сотни миллиардов за счет сборов с бизнеса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.