Лукашенко пошутил о невозможности отказаться от встречи с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко пошутил о невозможности отказаться от встречи с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву пошутил о невозможности отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию переговоров двух президентов ведет телеканал «Россия 24».
Путин поблагодарил белорусского лидера за то, что тот согласился приехать в Москву. «Как будто я мог не согласиться!» — ответил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии прилетел в Россию для переговоров с российским коллегой. Главы государств встретились в резиденции Путина в Ново-Огарево.
Планируется, что президенты обсудят проблемы безопасности и обороны, а также вопросы экономического и политического характера.