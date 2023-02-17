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15:49, 17 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко пошутил о невозможности отказаться от встречи с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко пошутил о невозможности отказаться от встречи с Путиным
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: МИД РФ / Reuters

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву пошутил о невозможности отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию переговоров двух президентов ведет телеканал «Россия 24».

Путин поблагодарил белорусского лидера за то, что тот согласился приехать в Москву. «Как будто я мог не согласиться!» — ответил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии прилетел в Россию для переговоров с российским коллегой. Главы государств встретились в резиденции Путина в Ново-Огарево.

Планируется, что президенты обсудят проблемы безопасности и обороны, а также вопросы экономического и политического характера.

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Алиса Реброва
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