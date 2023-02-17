МИД раскритиковал Италию за отмену выступлений российских исполнителей

МИД вызвал посла Италии из-за отмены выступлений российских исполнителей в республике

МИД России раскритиковал решение Рима отменить выступления российских исполнителей в республике. Ведомство вызвало посла Италии Джорджо Стараче, сказано в заявлении.

«Эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку», — говорится в сообщении МИД.

Послу заявили, что Москва открыта к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, если итальянская сторона будет вести себя так же. Помимо этого, ведомство передало Стараче оценки продолжающихся поставок Украине вооружений и военной техники, в том числе наступательных, а также подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.

Ранее политические партии и общественные деятели Италии решили собрать подписи против выступления президента Украины Владимира Зеленского на фестивале «Сан-Ремо». По их мнению, речь политика неуместна на музыкальном конкурсе. Помимо этого, подписанты заявили, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.