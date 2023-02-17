Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 17 февраля 2023Мир

МИД раскритиковал Италию за отмену выступлений российских исполнителей

МИД вызвал посла Италии из-за отмены выступлений российских исполнителей в республике

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России раскритиковал решение Рима отменить выступления российских исполнителей в республике. Ведомство вызвало посла Италии Джорджо Стараче, сказано в заявлении.

«Эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку», — говорится в сообщении МИД.

Послу заявили, что Москва открыта к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, если итальянская сторона будет вести себя так же. Помимо этого, ведомство передало Стараче оценки продолжающихся поставок Украине вооружений и военной техники, в том числе наступательных, а также подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.

Ранее политические партии и общественные деятели Италии решили собрать подписи против выступления президента Украины Владимира Зеленского на фестивале «Сан-Ремо». По их мнению, речь политика неуместна на музыкальном конкурсе. Помимо этого, подписанты заявили, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Премьер Нидерландов приготовился сделать все возможное для победы Украины
Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений
Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России
В России подорожала аренда «однушек»
Лукашенко анонсировал производство штурмовой авиации в Белоруссии
В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП
Россиянка заперла собак и кошек в машине на трое суток
Мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери
Американцы задолжали банкам почти триллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.