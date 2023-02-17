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14:03, 17 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о ракетном ударе по военным предприятиям Украины

Минобороны заявило об ударе по обеспечивающим ВСУ топливом и боеприпасами предприятиям

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские военные в четверг, 16 февраля, нанесли ракетный удар по предприятиям, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) топливом и боеприпасами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары по военным предприятиям на Украине наносились оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В оборонном ведомстве отчитались о достижении всех поставленных целей ударов.

Сосредоточенным ракетным ударом удалось нарушить снабжение украинских группировок топливом, а также сократить возможности производства взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива, заявили в министерстве.

16 февраля на всей территории Украины звучала воздушная тревога. О взрывах сообщали жители Одессы, также власти Львовской области заявляли об ударе по объекту критической инфраструктуры.

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Анастасия Шейкина
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