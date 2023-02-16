В Львовской области сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры

Во Львовской области Украины пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что попадание произошло во время воздушной тревоги. «Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», — говорится в сообщении. Козицкий добавил, что детали произошедшего будут приведены позже.

Ранним утром 16 февраля воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

До этого, 10 февраля, сообщалось о взрывах в Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Аналогичные сообщения поступали из Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.