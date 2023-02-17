Хованского и Некоглая захотели привлечь к ответственности за незаконную рекламу

ЛБИ захотела привлечь Хованского и Некоглая к ответственности за рекламу онлайн-казино

Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров на платформах Twitch, YouTube и Telegram. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина в Telegram.

«Лига безопасного интернета обратилась в ФАС и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и нелегальных букмекерских контор у 15 крупнейших блогеров», — написала Мизулина.

В список блогеров, которых захотели привлечь к уголовной ответственности, вошли Юрий Хованский, Некоглай (Николай Лебедев), Вячеслав Леонтьев, Гусейн Гасанов и другие. ЛБИ считает, что инфлюенсеры создают Telegram-каналы, чтобы переводить туда свою аудиторию и распространять запрещенную рекламу казино, не рискуя блокировкой в других социальных сетях.

Мизулина предположила, что каждый блогер распространяет уникальную рефератную ссылку, благодаря которой получает 50 процентов от проигранных денег своей аудитории. При этом, как отметила глава Лиги, в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» подобная деятельность с использованием интернета запрещена.

Ранее сообщалось, что ЛБИ также призвала ФАС и Роскомнадзор принять меры из-за незаконной рекламы в отношение хип-хоп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин).