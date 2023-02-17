Егора Крида захотели привлечь к уголовной ответственности за рекламу в интернете

Крида захотели привлечь к уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино в интернете

Российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) захотели привлечь к уголовной ответственности за незаконную рекламу в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным портала, участники организации «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной собрали круглый стол, на котором обратились к представителям ФАС, РКН и МВД с просьбой принять меры в отношении исполнителя и еще одиннадцати блогеров за рекламу онлайн-казино и магазинов запрещенных веществ в интернете.

Сообщается, что участники «Лиги безопасного интернета» написали заявления на Крида и других контент-мейкеров.

В конце января стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пожаловался на певца Егора Крида в прокуратуру из-за рекламы его концерта в школах Москвы и Санкт-Петербурга.

Как утверждал Кузнецов, в рекомендациях к одному из уроков «Разговоров о важном» прикреплено видеообращение артиста. В ролике Крид рассказывает о киберпреступлениях, а в конце рекламирует свой Telegram-канал и приглашает школьников на свои выступления.