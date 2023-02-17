Блогерша Катя Клэп рассказала о проблеме в отношениях с BadComedian

Катя Клэп словами «мы никуда не ходили» описала проблему в отношениях с BadComedian

Популярная российская блогерша Катя Клэп (Екатерина Трофимова) рассказала о проблеме в отношениях со своим женихом и коллегой BadComedian (Евгений Баженов), которая возникла, когда они стали жить вместе. В интервью YouTube-проекту Madam Kaka она раскрыла, что была недовольна редкими прогулками и отсутствием совместного досуга вне дома.

«Мы никуда не ходили. И вот это прям бич наших отношений», — описала Клэп недопонимание в их романе. Блогерша заявила, что редкие прогулки и досуг вне дома были «конкретной проблемой», и когда они обсуждали ее с BadComedian, она нередко вскипала.

По словам Клэп, они с бойфрендом много работали над этой проблемой и в конце концов стали чаще куда-то вместе выбираться. «Со своей стороны я хотела очень много внимания, возможно, я его как раз-таки приуменьшила. С его стороны было ноль такого внимания, и он наконец-таки понял, что мне это очень важно», — объяснила она.

Блогерша также отметила, что они с Баженовым пока не узаконили отношения.

Клэп и BadComedian начали встречаться около шести лет назад. Изначально блогеры скрывали роман. Баженов подтвердил слухи об их отношениях в интервью рэперу Басте в 2018 году.

В январе 2021 года Клэп рассказала, что BadComedian сделал ей предложение. Вскоре блогерша также призналась, что хочет завести с ним детей. По ее словам, решение стать матерью она приняла после помолвки.