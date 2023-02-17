Захарова отреагировала на обещание Нобелевской премии Нетаньяху

Захарову удивило желание Нуланд дать Нетаньяху Нобелевскую премию за уход России с Украины

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова удивилась желанию замглавы Госдепа США Виктории Нуланд дать Нобелевскую премию за уход России с Украины премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

«Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет», — отреагировала Захарова на обещание американского политика.

Ранее Нуланд предложила вручить израильскому премьеру Нобелевскую премию мира. По ее мнению, это стоит сделать, если политик сможет убедить президента России Владимира Путина вывести Вооруженные силы страны с территории Украины.

До этого замглавы Госдепа США назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, на полуострове существуют массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки.