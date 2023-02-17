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19:12, 17 февраля 2023Ценности

Средства популярного бренда привели к массовому облысению женщин

«Би-би-си»: продукция американского бренда Olaplex привела к массовому облысению женщин

Фото: OLAPLEX

Средства американского бренда Olaplex, которыми пользуются парикмахеры во всем мире, привели к массовой потери волос у потребителей. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, 30 женщин подали коллективный иск в суд Калифорнии на Olaplex Holdings Inc, в котором обвинили компанию в продаже опасной для здоровья продукции. По словам пострадавших, косметика марки привела к их частичному облысению. Кроме того, после использования средств у некоторых клиентов также наблюдались травмы кожи головы.

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«Эти продукты не только не восстанавливают и не защищают волосы от повреждений, а делают волосы сухими, ломкими и тусклыми», — говорится в судебных документах. Отмечается, что потребители потребовали от популярного производителя 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) в качестве компенсации.

Однако представители Olaplex опровергли обвинения и отметили, что продукция бренда эффективна и безопасна. Согласно официальному заявлению компании, косметика ретейлера перед реализацией покупателям тщательно тестируется в собственных и независимых сторонних лабораториях. При этом представить результаты исследования руководство отказалось.

В октябре 2022 года компания Unilever отозвала с прилавков магазинов в США и Канаде сухие шампуни своего производства из-за токсичного компонента в составе. Выяснилось, что в шампунях нескольких популярных брендов, а именно Dove, Nexxus, Suave, TIGI и TRESemmé, оказался бензол, который негативно влияет на здоровье человека. В частности, по словам ученых, найденное химическое вещество может спровоцировать развитие рака, включая лейкемию и рак крови.

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Майя Пономаренко
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