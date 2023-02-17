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16:51, 17 февраля 2023Мир

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

Спецслужбы Румынии проверят полученный посольством России подозрительный конверт

Фото: Николай Морозов / ТАСС

Посольство России в Бухаресте в пятницу, 17 февраля, передало спецслужбам Румынии подозрительный конверт, полученный диппредставительством. Об этом со ссылкой на заявление Румынской службы информации (РСИ) сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что пиротехнические группы службы информации Румынии приехали в посольство РФ, чтобы проверить подозрительный конверт.

«После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу», — уточнили в РСИ, пояснив, что далее изучением конверта будут заниматься в специальных лабораториях.

В декабре 2022 года сообщалось, что подозрительные конверты получило посольство Украины в Бухаресте.

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Варвара Кошечкина
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