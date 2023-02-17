Журналист Херш рассказал о последствиях от подрыва «Северных потоков» для США

Журналист Херш: подрыв «Северных потоков» вызовет последствия для авторитета США

Подрыв российских газопроводов «Северный поток» вызовет негативные политические последствия для авторитета США в качестве глобальной державы, подобные акции против союзников по НАТО может вызвать раскол в организации, который вынудит некоторых участников альянса выйти из состава оборонного блока. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.

«[Президент США Джо] Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться и при этом получают одобрение в прессе ... Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе — вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт [на Украине], в котором он не победит», — констатировал журналист.

Ранее американский журналист Джон Дуган обнародовал новые свидетельства по делу о подрыве Nord Stream. По его данным, американские водолазы с глубоководным оборудованием принимали участие в прошлогодних учениях НАТО в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. В качестве доказательства анонимный источник предоставил фотографии с места учений и документы, однако попросил не распространять их, опасаясь за раскрытие своей личности.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, а для установки бомб использовались подлодки.