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17:32, 16 февраля 2023Мир

Обнародованы новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Журналист США Джон Дуган заявил, что в Дании во время учений Baltops-2022 видели водолазов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Американские водолазы с глубоководным оборудованием принимали участие в прошлогодних учениях НАТО в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, говорится в анонимном письме, которое получил американский журналист Джон Дуган. Текст сообщения с новыми свидетельствами о причастности США к подрыву «Северных потоков» обнародовало РИА Новости.

В качестве доказательства анонимный источник предоставил фотографии с места учений и документы, однако попросил не распространять их, опасаясь за раскрытие своей личности. Журналист пытался связаться с автором, однако попытки не увенчались успехом.

По словам источника, в июне 2022 года он принимал участие в учениях Baltops. 15 июня на вертолете прибыла группа американцев в гражданском. Автору письма показались странными их прически, усы и бороды, отсутствие именных жетонов. Дайверов встречали вице-адмирал шестого флота Военно-морских Сил (ВМС) США и группа людей в штатском.

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У прибывших американцев были ребризеры МК-29, а также другое высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование, которое не применяют обычные военно-морские подразделения. Также у них были небольшие ящики. Сами водолазы говорили об участии в учениях по разминированию, в ходе которых должны были на резиновой лодке найти и обезвредить противокорабельные мины, однако соответствующего оборудования у них не было.

Кроме того, после беседы с вице-адмиралом американцы не отправились в район учений, однако довольно долго отсутствовали. «Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой более чем на шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум», — сказано в письме.

Впоследствии американцы вернулись без ящиков, после чего их забрал вертолет.

Командующий шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк перед началом учений рассказывал, что в программу входит отработка подводного минирования. Однако из-за того, что с автором письма связаться не удалось, Дуган не смог подтвердить личность вице-адмирала, о котором говорится в письме.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, а для установки бомб использовались подлодки.

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Варвара Кошечкина
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