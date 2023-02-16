МИД Китая оценил реакцию западных СМИ на публикацию Херша о «Северных потоках»

МИД Китая: СМИ Запада впали в афазию из-за публикации Херша о «Северных потоках»

СМИ Запада впали в коллективную афазию из-за публикации американского журналиста Сеймура Херша о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Так реакцию западных журналистов оценил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

Он выразил сожаление в связи с текущим положением дел в СМИ, которые пропагандируют профессионализм и объективное освещение фактов, и призвал Запад провести расследование, чтобы в конечном счете привлечь виновных в диверсии к ответственности.

«После того, как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию», — заявил дипломат.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, а для установки бомб использовались подлодки.

