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14:44, 17 февраля 2023Россия

Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. «Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал глава Белгородской области.

Среди местных жителей никто не пострадал.

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24 января Гладков рассказывал, что с начала специальной военной операции из-за обстрелов погибли 25 человек, еще 96 жителей региона были ранены.

Ранее 17 февраля сало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли Курскую область. Сначала сообщалось об атаке на приграничные села Суджанского района — Горналь и Гуево, а позже — на поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе.

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Евгения Куликова
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