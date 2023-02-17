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19:09, 17 февраля 2023Мир

Шольц высказался о невозможности Украины завершить конфликт до конца года

Канцлер ФРГ Шольц заявил о невозможности завершить конфликт на Украине к концу 2023 года

Фото: Johanna Geron / Reuters

Общий ход специальной военной операции (СВО) свидетельствует о невозможности Киева завершить конфликт на Украине до конца года, как на то раньше указывал украинский президент Владимир Зеленский. В таком ключе высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что мудрым решением является готовность к длительной войне. Это не очень хорошая идея, если мы на этой конференции будем обсуждать, когда и в каком месяце эта война закончится», — заявил немецкий лидер. По его мнению, Запад должен обозначить «решимость в поддержке Украине столько, сколько потребуется».

Шольц также добавил, что поставки западного оружия на Украину не эскалируют конфликт, а «повышают шанс на скорейшее окончание войны».

Ранее канцлер заявил, что в ФРГ отсутствует единство по вопросам помощи Украине и санкционной политике против России. «Да, есть некоторые — а мы в демократическом государстве, — которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину», — посетовал Шольц.

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Виктория Кондратьева
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