Россияне стали меньше тратить на ювелирные украшения

SOKOLOV: траты россиян на ювелирные изделия сократились на 9% в 2022 году

Рынок ювелирной розницы в России сократился на 9 процентов в годовом выражении по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Тот факт, что россияне стали меньше тратить на украшения, во многом объясняется ростом стоимости изделий на 14,2 процента в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в марте и апреле на фоне роста биржевых цен на золото и волатильности рубля стоимость ювелирных украшений подскочила на 39,9 и 32,9 процента соответственно. Но затем в течение года темпы роста заметно снизились. В то же время средний чек вырос на 20 процентов — до 6880 рублей.

Ключевой причиной для сокращения объемов рынка стал уход глобальных ювелирных брендов, в первую очередь luxury-сегмента, на который приходилось порядка 20 миллиардов рублей. Еще одним значимым фактором стало перетекание спроса в более бюджетный серебряный сегмент, доля которого в продажах увеличилась с 31 до 35 процентов.

Кроме того, в 2022 году с 17 до 19 процентов выросла доля онлайн-продаж изделий. «Тренд роста доли ювелирного e-commerce в ближайшие годы продолжится, доля онлайн-продаж будет прирастать в среднем на 3 процента ежегодно, а в денежном выражении на 14 процентов. В целом ювелирный рынок в этом году прирастет на 2-3 процента, а уже в следующем — на 5-6 процентов», — сказала глава аналитического центра компании Алина Колпакова.

В марте Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России ввел запрет на поставки в страну предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий, дороже 300 евро. При этом россияне признавались, что сократили покупки предметов роскоши и туров за границу на фоне снижения благосостояния.