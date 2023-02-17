Способность армии России влиять на объекты в космосе оценили

Военный эксперт Леонков заявил о способности армии РФ влиять на чужие спутники

Россия может влиять на компоненты инфраструктуры в космосе с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«У нас есть комплексы, которые могут воздействовать на спутники связи, ретрансляторы, все, что имеет электронную начинку. По началу такого оборудования у нас было немного, теперь его появится больше. Комплексы могут воздействовать на спутниковые группировки», — сказал Леонков.

Он напомнил, что американский предприниматель Илон Маск, чья спутниковая система используется, в том числе, для передачи данных Вооруженных сил Украины, уже требовал от Пентагона возместить убытки, раз гражданские спутники используются в военных целей. Леонков также добавил, что перед началом конфликта, на территорию Украины было завезено 15 тысяч комплектов передающей аппаратуры, с помощью которой можно получать пакеты информации военного назначения.

«Маск стал беречь спутники. Но мы все равно можем воздействовать на них таким нефизическим путем», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее сообщалось, что американские военные передают координаты для ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским позициям. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Три украинских должностных лица признались, что при нанесении ударов ВСУ в большей части случаев используют предоставленные Вашингтоном или его союзниками данные о месторасположении целей.