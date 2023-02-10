В России отреагировали на сообщения о передаче Киеву координат для ударов от США

Депутат Чепа заявил, что США и НАТО участвуют в СВО с самого начала конфликта

США и НАТО участвуют в специальной военной операции (СВО) с самого начала конфликта, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о передаче Киеву координат для ударов по российским территориям от Соединенных Штатов.

Ранее появилась информация, что американские военные передают координаты для ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским позициям.

Три украинских должностных лица признались, что при нанесении ударов ВСУ в большей части случаев используют предоставленные Вашингтоном или его союзниками данные о месторасположении целей.

Это признание того, что все знают Алексей Чепа депутат Госдумы

«Американцы с самого начала участвуют в этой операции советниками, инструкторами, оказывая помощь не только разведывательную, но и в обслуживании радиоэлектронной борьбы. И не только они, но и альянс НАТО присутствует и участвует в этом конфликте, который сам же организовал», — заявил Чепа.

Также депутат отметил, что вдоль границы Польши и Украины летают авиационные комплексы радиообнаружения и наведения.

«Они передают данные со спутников и координируют удары HIMARS. Удары по мирным городам осуществляются из оружия США по наводкам США», — заключил он.

28 января Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в ЛНР из HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал, что США являются прямым соучастником этого военного преступления Украины. Дипломат объяснил, что удар по гражданскому объекту был нанесен поставленными Вашингтоном на Украину ракетами, при этом обстрел больницы был согласован с США.