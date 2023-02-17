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16:01, 17 февраля 2023Россия

Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил звуки стрельбы в городе плановыми учениями
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Звуки стрельбы, которые услышали жители Севастополя, раздаются из-за плановых учений. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вижу в городских пабликах сообщения о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе», — объяснил представитель городских властей.

Также Развожаев добавил, что обстановка в Севастополе на данный момент спокойная.

Ранее в этот же день российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Повреждений энергообъекта нет.

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Накануне системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Севастополе, еще несколько — в акватории в зоне Крыма. Впоследствии Развожаев уточнил, что атака на полуостров началась ночью.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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