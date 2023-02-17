Nature Communications: успешно протестированы мужские противозачаточные таблетки

Американские ученые создали и успешно протестировали мужские противозачаточные таблетки краткосрочного действия. Результаты исследования описываются в журнале Nature Communications.

Препарат основан на веществе, которое приводит к временной блокировке фермента аденилатциклазы (sAC) у мужчин. Этот фермент необходим для обеспечения выживаемости сперматозоидов, а также для возможности продвижения к женской яйцеклетке.

После перорального приема контрацептивный эффект достигается уже через 30 минут, сохраняя контрацептивное действие на протяжении двух часов и полностью прекращая работу спустя три часа. На следующий день фертильность испытуемых полностью восстановилась. При этом соединение никак не повлияло на другие аспекты поведения и здоровья подопытных, а уровень возбуждения и эякулята был обычным.

Преимущество этого метода в том, что в отличие от гормональных препаратов, когда есть необходимость принимать таблетки в течение нескольких дней, недель, иногда месяцев, новая разработка будет работать практически сразу: таблетку следует принять непосредственно перед половым актом.

Несмотря на то, что пока соединение было протестировано только на мышах (которые обладают сходными физиологическими параметрами с людьми), следующим этапом будет оптимизация этого препарата для людей, после чего могут начаться клинические испытания, за которыми последует разрешение на массовое производство.

