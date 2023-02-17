Зеленский призвал не вводить табу в поставках оружия Украине

Президент Зеленский заявил, что в вопросах поставок оружия Украине не должно быть табу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросах поставок оружия Украине не должно быть табу. Его слова приводит РИА Новости.

Во время пресс-конференции после встречи в Киеве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте он пояснил, что они «имеют общее понимание, что не может быть табу в отношении поддержки оружием нашей армии».

Кроме того, украинский лидер подтвердил намерение Нидерландов передать ЗРК Patriot и «внести вклад» в передачу вместе с Германией и Данией в общей сложности около 100 танков Leopard.

Ранее сообщалось, что Марк Рютте заявил о готовности сделать все возможное, чтобы убедиться в победе Украины. Он заявил, что Украина борется за свободу, безопасность и ценности других стран.