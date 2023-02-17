Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 17 февраля 2023Мир

Премьер Нидерландов приготовился сделать все возможное для победы Украины

Премьер Нидерландов Рютте заявил о готовности сделать все возможное для победы Украины

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности сделать все возможное, чтобы убедиться в победе Украины. Главу нидерландского правительства цитирует портал NOS.

Рютте заявил, что Украина борется за свободу, безопасность и ценности других стран. «Именно поэтому Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Чего бы это ни стоило, сколько бы времени это ни заняло: вы должны победить», — сказал нидерландский премьер.

Агентство Reuters отмечает, что премьер заверил, что, как только первая партия танков Leopard 1 будет готова к бою, она будет сразу доставлена на Украину. До этого стало известно, что Нидерланды и Дания закупят 100 танков Leopard 1 модификации A5 для их последующей отправки в рамках военной помощи Украине.

17 февраля Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с украинским лидером Рютте направится к премьер-министру республики Денису Шмыгалю. Далее политики посетят энергетический объект. Портал напомнил, что в последний раз премьер Нидерландов посещал столицу Украины в июле 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО
Назван срок начала строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей
Последствия обстрела ВСУ приграничного российского города показали на видео
Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку
Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»
Названы главные ошибки при ношении контактных линз
В московском СИЗО скончался фигурант громкого дела о растлении детей-сирот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.