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20:38, 7 февраля 2023Мир

Нидерланды и Дания закупят танки для Украины у Германии

Нидерланды и Дания закупят 100 танков Leopard 1 у Германии для их отправки на Украину

Фото: Yves Herman / Reuters

Нидерланды и Дания закупят 100 танков Leopard 1 модификации A5 для их последующей отправки в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«[Leopard 1] это уже испытанный временем танк. Поскольку они могут быть модифицированы и подготовлены к боевым действиям, они, определенно, будут полезны украинцам», — подчеркнула министр обороны Нидерландов Кася Оллонгрен. Отмечается, что танки будут закуплены у компаний, представляющих военно-промышленный комплекс Германии.

Ранее стало известно о решении правительства Германии поставить Киеву 178 танков Leopard 1. При этом отмечается, что часть танков отправят летом, в то время как основную часть передадут только в 2024 году.

До этого издание Military Watch раскрыло недостатки танков Leopard 1. По данным издания, эта военная техника может навредить Вооруженным силам Украины, поскольку ее оборудование сильно устарело. В частности, орудие старой нарезной конструкции может использовать только 105-миллиметровые снаряды.

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Виктория Кондратьева
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