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14:56, 17 февраля 2023Бывший СССР

Премьер Нидерландов прибыл в Киев

Премьер Нидерландов Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил нидерландский портал NOS.

Сообщается, что после встречи с украинским лидером Рютте направится к премьер-министру республики Денису Шмыгалю. Далее политики посетят энергетический объект. Портал напомнил, что в последний раз премьер Нидерландов посещал столицу Украины в июле 2022 года.

3 января Зеленский поговорил по телефону с Рютте. «Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — сообщил украинский президент.

Позднее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность поставить Киеву американские истребители F-16. Кабмин примет решение об отправке самолетов, если Украина сама обратится с соответствующей просьбой. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра отметил, что правительство рассмотрит этот запрос непредвзято.

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Кристина Есикова
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