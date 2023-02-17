Премьер Нидерландов прибыл в Киев

Премьер Нидерландов Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил нидерландский портал NOS.

Сообщается, что после встречи с украинским лидером Рютте направится к премьер-министру республики Денису Шмыгалю. Далее политики посетят энергетический объект. Портал напомнил, что в последний раз премьер Нидерландов посещал столицу Украины в июле 2022 года.

3 января Зеленский поговорил по телефону с Рютте. «Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — сообщил украинский президент.

Позднее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность поставить Киеву американские истребители F-16. Кабмин примет решение об отправке самолетов, если Украина сама обратится с соответствующей просьбой. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра отметил, что правительство рассмотрит этот запрос непредвзято.