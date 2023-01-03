Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов

Президент Украины Зеленский рассказал премьеру Нидерландов об оборонных потребностях Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сказано в Telegram-канале украинского лидера.

«Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — поделился глава государства.

Кроме того, он выразил надежду на конкретные шаги международных партнеров в усилении Киева на предстоящем саммите НАТО, который пройдет на авиабазе Рамштайн.

Ранее Рютте заверил, что предстоящие месяцы военного конфликта на Украине будут критически важны. Помимо этого, он пообещал Зеленскому сделать все возможное, чтобы Киев «выиграл войну».