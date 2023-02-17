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07:10, 17 февраля 2023Путешествия

Названы самые популярные туристические направления на праздничные выходные

«Туту»: Санкт-Петербург назван самым популярным направлением на праздничные выходные

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные туристические направления на праздничные выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали заявки пользователей на бронь гостиниц на период с 23 по 26 февраля. Самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург (22 процента бронирования). Средняя цена номера — 3,4 тысячи рублей в сутки. На второй строчке оказалась Москва (15 процентов заказов). Сутки в столичной гостинице стоят в среднем 3,9 тысячи рублей. На третьем месте — Сочи (5,6 процента заказов). Средний чек за ночь в этом городе составил 3,7 тысячи рублей.

В десятку наиболее популярных направлений также вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск. Из заграничных направлений самыми востребованными оказались Белоруссия, Армения и Египет.

Ранее в январе сообщалось, что перелеты по России в экономклассе подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами. Тем не менее, по мнению экспертов, рост цен за год соответствует уровню инфляции в стране, то есть в реальном выражении повышение стоимости отсутствует.

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Марина Совина
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