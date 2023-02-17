Названы самые популярные туристические направления на праздничные выходные

«Туту»: Санкт-Петербург назван самым популярным направлением на праздничные выходные

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные туристические направления на праздничные выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали заявки пользователей на бронь гостиниц на период с 23 по 26 февраля. Самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург (22 процента бронирования). Средняя цена номера — 3,4 тысячи рублей в сутки. На второй строчке оказалась Москва (15 процентов заказов). Сутки в столичной гостинице стоят в среднем 3,9 тысячи рублей. На третьем месте — Сочи (5,6 процента заказов). Средний чек за ночь в этом городе составил 3,7 тысячи рублей.

В десятку наиболее популярных направлений также вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск. Из заграничных направлений самыми востребованными оказались Белоруссия, Армения и Египет.

Ранее в январе сообщалось, что перелеты по России в экономклассе подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами. Тем не менее, по мнению экспертов, рост цен за год соответствует уровню инфляции в стране, то есть в реальном выражении повышение стоимости отсутствует.

