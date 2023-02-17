Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений

Премьер Нидерландов заявил о направлении на Украину миссии для расследования преступлений

Амстердам направит на Украину две миссии для расследования военных преступлений, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его цитирует Reuters.

17 февраля Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с украинским лидером Рютте направится к премьер-министру республики Денису Шмыгалю. Далее политики посетят энергетический объект. Портал напомнил, что в последний раз премьер Нидерландов посещал столицу Украины в июле 2022 года.