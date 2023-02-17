Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 17 февраля 2023Мир

Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений

Премьер Нидерландов заявил о направлении на Украину миссии для расследования преступлений
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Амстердам направит на Украину две миссии для расследования военных преступлений, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его цитирует Reuters.

17 февраля Рютте прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с украинским лидером Рютте направится к премьер-министру республики Денису Шмыгалю. Далее политики посетят энергетический объект. Портал напомнил, что в последний раз премьер Нидерландов посещал столицу Украины в июле 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО
Назван срок начала строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей
Последствия обстрела ВСУ приграничного российского города показали на видео
Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку
Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»
Названы главные ошибки при ношении контактных линз
В московском СИЗО скончался фигурант громкого дела о растлении детей-сирот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.