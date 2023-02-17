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13:33, 17 февраля 2023Спорт

УЕФА прокомментировал отсутствие у России баллов в рейтинге за сезон-2022/2023

УЕФА начислит России наименьшее количество баллов в рейтинге по итогам сезона-2022/2023

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал отсутствие у России баллов в рейтинге за сезон-2022/2023. Об этом сообщается на сайте организации.

«По окончании сезона-2022/2023 Россия получит наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет», — говорится в заявлении УЕФА. Таким образом, в мужском рейтинге России будет начислено 4,333 балла, в женском — 1,750 балла.

8 февраля вышел обновленный рейтинг УЕФА, в котором Россия опустилась с 18-го на 23-е место. За последние пять лет отечественные клубы получили 21,882 балла. Если бы Россия получила обещанные баллы, то не потеряла бы позиции в рейтинге.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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