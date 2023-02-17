Посольство России в Румынии раскрыло содержимое подозрительного конверта

Посольство России в Бухаресте получило конверт с неизвестным порошком

Российское посольство в Бухаресте в пятницу 17 февраля получило конверт с неизвестным порошкообразным веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя», — заявили в посольстве.

Отмечается, что сотрудники диппредставительства проинформировали о получении подозрительного конверта местные правоохранительные органы, которые затем передали его содержимое на экспертизу.

«Посольство выражает признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее 17 февраля в Ницце пришлось эвакуировать один из местных лицеев после доставки картонной коробки из Москвы, на которой была надпись на латинице. Отмечается, что саперы не обнаружили взрывоопасных веществ в коробке, после чего в учреждении возобновились занятия.

В декабре 2022 года посольство Румынии во Франции получило конверт с белым порошком. Сотрудники запросили экстренное вмешательство французских правоохранителей, которые определили, что содержимое не представляет опасности. Что именно за порошок пришел в посольство, осталось неизвестным.