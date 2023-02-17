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14:24, 17 февраля 2023Мир

В России отреагировали на заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму

Депутат Чепа назвал заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму провокацией Киева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о легитимных целях в Крыму провокацией Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на выступление Нуланд на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

«Идут провокации Киева. Украинскую администрацию постоянно подталкивают к продолжению и эскалации конфликта», — заявил Чепа.

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Алексей Чепадепутат Госдумы

Депутат отметил, что заявление заместителя госсекретаря США может выражать общее мнение администрации Соединенных Штатов.

«Почему такую позицию высказывает Нуланд, а не президент США Джо Байден? Мы не знаем, что он скажет в ходе своей поездки в Варшаву. Возможно, это прикидка, и США ждут реакции мировой общественности на такого рода заявления», — подытожил Чепа.

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Ранее Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

Заявление заместителя госсекретаря США прокомментировали в посольстве России в США, назвав эти слова подтверждением прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

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Варвара Кошечкина
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