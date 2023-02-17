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04:57, 17 февраля 2023Путешествия

Португалия прекратит выдачу новых «золотых виз»

Премьер-министр Португалии Кошта заявил, что страна прекратит выдачу новых «золотых виз»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна прекратит выдачу новых «золотых виз». Об этом сообщила газета Publico, пишет ТАСС.

По словам политика, правительство Португалии приняло решение отказаться от предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Такое решение принято в рамках мер по борьбе со спекуляцией недвижимостью.

В сентябре сообщалось, что Португалия не выдала ни одной «золотой визы» гражданам России с начала специальной военной операции на Украине. По информации Publico, с конца февраля Служба по делам иностранцев и границ получила десять запросов от россиян на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции, однако отклонила их все.

15 февраля стало известно, что Ирландия закрыла программу выдачи так называемых «золотых виз» богатым туристам. Подобный проект подразумевал получение ВНЖ за инвестиции в размере от 1 миллиона евро (79,4 миллиона рублей) или пожертвования от 500 тысяч евро (39,7 миллиона рублей).

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Марина Совина
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