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00:10, 17 февраля 2023Наука и техника

Витамин D оказался эффективен для лечения кожной сыпи

JCI Insight: витамин D оказался эффективен для лечения кожной сыпи от химических веществ

Фото: Nicolas Solerieu / Unsplash

Ученые из организации Northwestern Medicine выявили, что витамин D оказался эффективен для лечения кожной сыпи, полученной в результате воздействия химических веществ. Выводы двойного рандомизированного исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Авторы проанализировали образцы тканей 28 здоровых участников, чья кожа на внутренней стороне руки подвергалась воздействию небольшого количества азотного иприта — одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата с раздражающими свойствами. В процессе нанесения вещества кожа испытуемых покрылась сыпью. После чего одну часть добровольцев попросили выпить высокие дозы витамина D, а другой дали плацебо.

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Ткани кожи у участников, получавших витамин, демонстрировали меньшее раздражение и воспаление, чем во второй группе. В дальнейшем специалисты проанализировали образцы кожи и крови. Выяснилось, что у испытуемых из группы витамина D подавились провоспалительные сигнальные пути IL-17. По словам экспертов, это подтверждает возможность использования IL-17 в качестве перспективного биомаркера тяжелых реакций на местную химиотерапию и другие лекарства.

Результаты работы согласуются с выводами предыдущих исследований. В дальнейшем планируется продолжить изучение противовоспалительного потенциала пероральных добавок с витамином D при лечении сыпи, вызванной другими видами лечения и препаратов.

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Елена Апазиди
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