В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти

Минобороны России за полгода сменило командующих четырех военных округов из пяти

В России за последние полгода сменили командующих четырех из пяти военных округов. Это следует из обновленной информации на сайте Минобороны России.

В частности, генерал-лейтенант Рустам Мурадов возглавил Восточный военный округ (ВВО). Генерал-лейтенант Евгений Никифоров стал командующим войсками Западного военного округа (ЗВО).

На такую же должность в Южном военном округе (ЮВО) назначен генерал-полковника Сергей Кузовлев, а в Центральном (ЦВО) — генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Все они были назначены на должности за последние шесть месяцев, однако ранее об этих кадровых перестановках официально не сообщалось, отмечает РБК.

Кадыров назвал нового командующего ЦВО Мордвичева самым лучшим генералом

Андрей Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре (сейчас территория Казахстана). Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа (1997), а также Общевойсковую академию Вооруженных Сил (2006) и Военную академию Генерального штаба (2016).

С 2022 по 2023 год служил заместителем командующего войсками ЮВО. 17 февраля 2023-го официально объявили о его назначении на должность командующего войсками Центрального военного округа.

Генерал Мордвичев награжден орденами Александра Невского и Жукова, а также орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и другими.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, как сообщал Первый канал, считает Мордвичева самым лучшим генералом.

Предшественником Мордвичева был генерал-полковник Лапин

Мордвичев сменил на посту командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, который занимал эту должность с 22 ноября 2017 года. Лапин прошел все командные должности и до конца октября 2022 года командовал группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции. В январе стало известно, что Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России, однако официально об этом назначении не сообщалось.

Лапин неоднократно подвергался критике со стороны Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. 1 октября Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР).

Генерал-лейтенант Мурадов возглавил ВВО в августе 2022 года

Рустам Мурадов родился в 1973 году в Дагестане, в 1995 году окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова. Он является выпускником командного факультета Общевойсковой академии Вооруженных Сил (2005), а также Военной академии Генерального штаба (2015).

Служил на должностях от командира мотострелкового взвода до командующего гвардейской общевойсковой армией ЦВО. С декабря 2018 года по август 2022-го был заместителем командующего войсками ЮВО.

Генерал-лейтенант Никифоров руководит ЗВО с начала 2023-го

Евгений Никифоров родился в 1970 году в Читинской области (ныне Забайкальский край). В 1991-м окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, позже — Общевойсковую академию (2003) и Военную академию Генерального штаба (2012).

Проходил службу на должностях от командира противотанкового взвода Воздушно-десантных войск (ВДВ) до начальника штаба ВВО (2020-2022). В январе 2023-го назначен командующим войсками Западного военного округа.

Генерал-лейтенант Никифоров награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами, Александра Невского и Кутузова, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и рядом других наград.

Генерал-полковник Кузовлев возглавляет ЮВО также с января

Сергей Кузовлев родился в 1967 году в Тамбовской области. В 1990-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Также является выпускником Общевойсковой академии (2001) и Военной академии Генерального штаба (2010).

Службу начал на должности командира взвода ВДВ. С октября по декабрь 2022 года был командующим войсками Западного военного округа. В январе 2023-го возглавил ЮВО.

Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Кутузова, Александра Невского, «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами и другими наградами.

Всего в России пять военных округов — Западный, Южный, Центральный, Восточный и приравненный к ним по статусу Северный флот.