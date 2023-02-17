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12:00, 17 февраля 2023Мир

Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме из-за украинского конфликта

Захарова назвала верхом трусости непризнание США и НАТО стороной украинского конфликта

Фото: Shutterstock

США и НАТО ведут себя непорядочно, не признавая своего участия в украинском конфликте, в этом их обвинила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Вовлеченность [НАТО и США] максимальная: провокационная деятельность на протяжении многих лет, сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной — и коррупция, и деньги, и оружие. А почему-то все равно не сторона конфликта. Это, конечно, верх цинизма и трусости — сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины», — сказала она.

Представитель ведомства назвала непонятным поведение Вашингтона и альянса, поскольку они пытаются доказать всему миру, что не участвуют в конфликте. При этом Захарова отметила, что Западу в целом безразлично, наносит ли Киев удары по жилым кварталам, школам, больницам и детским садам. Кроме того, это замалчивают иностранные неправительственные организации.

Ранее американские власти обвинили в подготовке жуткой концовки украинского конфликта. Вероятно, что президент США Джо Байден направит войска на Западную Украину, что эскалирует ситуацию, допустил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

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Виктория Кондратьева
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