Отдых туристки на Бали стал кошмаром после появления загадочных волдырей на коже

Австралийка отдохнула на Бали и заболела «пузырчатым дерматитом» из-за ядовитых жуков

Семейный отпуск австралийской туристки на Бали превратился в кошмар после того, как ядовитое местное насекомое вызвало у нее болезненную сыпь, рубцы и волдыри на коже. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Стефани Муди (Stephanie Moody), загадочная большая красная сыпь появилась у нее на боку после отдыха в балийском городе Убуд. Когда туристка вместе с мужем и ребенком переехали в Куту, ее состояние стало резко ухудшаться — сыпь превратилась в волдыри, которые начали увеличиваться в размерах: позже они пожелтели и стали «похожи на воздушные шарики».

Пораженные участки изолировали повязкой, Муди также поставили капельницу. Выяснилось, что болезненная сыпь была вызвана ядом жуков-стафилинов — их токсины более мощные, чем яд кобры. При этом насекомые не кусают и не жалят: они выделяют вещество, просто ползая по коже человека, из-за чего возникает «пузырчатый дерматит».

Через 24 часа после обращения за медицинской помощью туристка решила вернуться в Австралию.

Ранее в сентябре 2022 года австралийские туристы поделились в сети историями об укусах балийских жуков, следы от которых заживают годами. По словам одной путешественницы, избавление от шрамов заняло у нее несколько лет.