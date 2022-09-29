Туристов популярного курорта предупредили об оставляющих загадочные шрамы жуках

Туристам на Бали посоветовали масло с витамином E и алоэ вера от ожогов из-за жуков

Австралийские туристы предупредили путешественников, собирающихся отправиться на популярные курорты острова Бали, об опасности укусов местных жуков, которые заживают годами. Об этом пишет Daily Mail.

В одном из сообществ Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) набрала популярность история путешественницы из Австралии: девушка поделилась фотографиями болезненных ожогов, которые загадочным образом появились после поездки на остров Бали, и попросила посоветовать способ от них избавиться. Туристка объяснила, что шрамы остались после укусов насекомых, а обычные средства от ожогов только усугубляют ситуацию.

Как оказалось, многие участники группы сталкивались с подобной проблемой. Так, по словам одной пользовательницы соцсети, на заживление ожогов у нее ушло несколько лет. Другой комментатор отметил, что только сейчас понял, откуда у него появились похожие шрамы, третьи нарекли укусы жуков «балийской татуировкой». Девушке порекомендовали использовать масло с витамином E и алоэ вера, чтобы успокоить кожу.

Отмечается, что жуки-стафилины (семейство стафилинид) обитают в Индонезии и в восточной части Австралии и встречаются вблизи «дренажных линий и водотоков». Кровь насекомых содержит сильный токсин, который вызывает серьезное раздражение и ожог кожи — пораженная область может покрыться волдырями, а боль сохраняться до 10 дней. Рекомендуется промыть место контакта мыльной водой и не трогать жуков при удалении их с кожи.

Ранее в июле шотландская туристка, вернувшаяся из Испании, случайно привезла домой в чемодане кровососущие мух. Выяснилось, что личинки насекомых спрятались в пластиковых яйцах-игрушках, которые женщина купила в подарок своим детям. Путешественница также пожаловалась, что начала принимать антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты для лечения волдырей от укусов.