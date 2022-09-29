Туристов популярного курорта предупредили об оставляющих загадочные шрамы жуках
Австралийские туристы предупредили путешественников, собирающихся отправиться на популярные курорты острова Бали, об опасности укусов местных жуков, которые заживают годами. Об этом пишет Daily Mail.
В одном из сообществ Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) набрала популярность история путешественницы из Австралии: девушка поделилась фотографиями болезненных ожогов, которые загадочным образом появились после поездки на остров Бали, и попросила посоветовать способ от них избавиться. Туристка объяснила, что шрамы остались после укусов насекомых, а обычные средства от ожогов только усугубляют ситуацию.
Как оказалось, многие участники группы сталкивались с подобной проблемой. Так, по словам одной пользовательницы соцсети, на заживление ожогов у нее ушло несколько лет. Другой комментатор отметил, что только сейчас понял, откуда у него появились похожие шрамы, третьи нарекли укусы жуков «балийской татуировкой». Девушке порекомендовали использовать масло с витамином E и алоэ вера, чтобы успокоить кожу.
Отмечается, что жуки-стафилины (семейство стафилинид) обитают в Индонезии и в восточной части Австралии и встречаются вблизи «дренажных линий и водотоков». Кровь насекомых содержит сильный токсин, который вызывает серьезное раздражение и ожог кожи — пораженная область может покрыться волдырями, а боль сохраняться до 10 дней. Рекомендуется промыть место контакта мыльной водой и не трогать жуков при удалении их с кожи.
Ранее в июле шотландская туристка, вернувшаяся из Испании, случайно привезла домой в чемодане кровососущие мух. Выяснилось, что личинки насекомых спрятались в пластиковых яйцах-игрушках, которые женщина купила в подарок своим детям. Путешественница также пожаловалась, что начала принимать антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты для лечения волдырей от укусов.